Mitten in der tiefen Corona-Krise geht es für den FK Pirmasens am Freitag um 18.30 Uhr in der Regionalliga weiter. Nach sechs Wochen Zwangspause ist der VfB Stuttgart II zu Gast. Gespielt wird aber nicht im Framas-Stadion auf der Husterhöhe.

Die Spielpause in der Regionalliga nutzte die Stadt Pirmasens, um am meist ziemlich schlechten Rasen ihres Stadions auf der Husterhöhe zu arbeiten. Nun spielt der FKP also doch noch mal vor Weihnachten