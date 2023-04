Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Turbulente Tage liegen hinter dem VfR Aalen und dem FK Pirmasens, die am Samstag ab 14 Uhr in der Ostalb-Arena um Regionalliga-Punkte spielen. Dem FKP fehlt in der vorletzten Partie des Jahres ein Ex-Profi.

Das Stadion, in dem der FK Pirmasens am Samstag spielt, war bis 2015 Schauplatz von Zweitliga-Fußball. Unter dem Grün der Ostalb-Arena befindet sich daher eine Rasenheizung, die in Liga zwei Pflicht ist.