Der FK Pirmasens hat am Samstag in der Fußball-Regionalliga mit 5:2 (2:1) beim FC Bayern Alzenau gewonnen, überholte damit Großaspach und Gießen in der Tabelle und steht nun acht Spieltage vor Saisonschluss nicht mehr auf einem Abstiegsplatz. Moritz Zimmer (4.), Dennis Chessa (15.), Luka Dimitrijevic (52.) und Tom Schmitt (82., 90.+2) trafen für die Südwestpfälzer beim Tabellenvorletzten. Nils Fischer (17.) und Marcel Wilke (70.) verkürzten für die Unterfranken.