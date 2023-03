Die U19-Regionalliga-Fußballer des FK Pirmasens haben nächste Saison ein Vater-Sohn-Trainerduo. Denn an der Seite von Coach Sebastian Heß steht dann dessen Vater, der frühere Profifußballer Freddy Heß. Der 59-Jährige löst im Sommer den aktuellen Co-Trainer Jürgen Jubileum (53) ab, der seit Februar 2017 beim FKP von der U13 bis zur U19 jede Altersklasse (und damit auch seinen Sohn Johannes) betreute. Jubileum und Freddy Heß waren einst in der Regionalliga Teamkollegen beim SC Hauenstein. „Jürgen hat mit seiner Leidenschaft und seinem Engagement einen wichtigen Teil zur Weiterentwicklung unserer Nachwuchsmannschaften beigetragen“, betont FKP-Jugendleiter Andreas Kamphues. Der in Landau lebende und in Hauenstein als Bürokaufmann arbeitende Freddy Heß hat die Erfahrung von 208 Zweitligaspielen für den SV Darmstadt 98, mit dem er 1988 die Bundesliga-Relegation erreichte. Trainer war er unter anderem in Hauenstein (Oberliga) und Zeiskam (Verbandsliga).