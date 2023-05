Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zwei Stammspieler des Fußball-Regionalligisten FK Pirmasens haben ihre Verträge verlängert. Angreifer Dennis Krob (28) unterschrieb ligaunabhängig bis Sommer 2023, Mittelfeldspieler und Vize-Kapitän Salif Cissé (26) für die Regionalliga bis Sommer 2022. Ein Pechvogel geht.

„Sollte, was wir alle nicht hoffen und glauben, am Ende der Saison der Abstieg in die Oberliga anstehen, haben beide Parteien vereinbart, sich noch einmal zusammenzusetzen und