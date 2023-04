Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Beste Bedingungen herrschen am Freitag auf der Husterhöhe und den Beachvolleyball-Plätzen in Lemberg. Unter strahlend blauem Himmel ermitteln rund 700 Beamte aus den Finanzämtern in Rheinland-Pfalz ihre Landesmeister in Laufwettbewerben, Beachvolleyball, Fußball und Schach.

Am Ende gibt es bei den Landesmeisterschaften der Finanzbeamten in Pirmasens viele strahlende Sieger und am Rande des sportlichen Geschehens bei angenehmen Temperaturen von 24 Grad auch Gelegenheit