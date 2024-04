Bezirksligist FC Fehrbach hat Kevin Leiner (44) als neuen Trainer für die kommende Saison verpflichtet. Er beerbt den zum Rundenende ausscheidenden Ex-Oberligaspieler Jochen Ellermann.

Leiner, früher auch für die SG Rieschweiler aktiv, coacht aktuell als Spielertrainer den B-Klassisten SV Ixheim, der als Tabellenzweiter im Aufstiegsrennen ist. „Er hat angekündigt, dass er Ixheim zum Rundenende verlässt. Daraufhin sind wir tätig geworden“, informierte Fehrbachs Spielleiter und Mittelfeldspieler Christoffer Lorett.

Fehrbach hat den Klassenerhalt in der Bezirksliga noch nicht gesichert. „Wir haben Kevin Leiner für zwei Jahre verpflichtet. Die Abmachung gilt sowohl für die Bezirksliga als auch für die A-Klasse“, führte Lorett weiter aus. Ob es einen Co-Trainer gibt, werde noch geklärt. Auch ob Leiner künftig selbst mitspielen wird, komme auf die Situation an. „Die Option besteht. Er ist dazu in der Lage und macht auch alles mit. Wie es eben passt oder nötig ist“, so Lorett.