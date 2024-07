Seit mehr als drei Jahrzehnten engagiert sich die Haiti-Kinderhilfe im Karibikstaat. Es wurden Schulen gebaut, Brunnen gebohrt und ein Projekt gestartet, um jungen Haitianern ihren Traumberuf möglich zu machen.

„Kein Kind hat ein eigenes Bett. Kein Kind hat einen Stuhl. Es gibt kein Licht. Oft haben die Kinder nicht einmal eine Familie oder ein Zuhause.“ Roswitha Weiß, die Mitbegründerin und Erste Vorsitzende der Hilfsorganisation Haiti-Kinderhilfe, kennt die Begebenheiten im Karibikstaat. Trotz vieler Unruhen und einer hohen Kriminalitätsrate engagiert sich der Verein in dem Land.

Der von der Haiti-Kinderhilfe gebaute Kindergarten mit drei Gruppen, zwei Sandkästen, einem Wasserbecken und einem Spielplatz. Foto: Haiti-Kinderhilfe

Seit 1993 besteht das Patenschaftsprogramm der Haiti-Kinderhilfe. Entstanden ist es in einer Zeit, in der es kein Fax, kein Handy und kein Internet gab. Weiß, die in Imsbach wohnt, hatte vor 35 Jahren Kontakt zu Schwestern des Mutter-Teresa-Ordens. Sie erhielt die Anfrage, in der Weihnachtszeit auszuhelfen. „Mindestens zweimal pro Woche gehen die Schwestern in die Slums und kümmern sich dort um die kirchenmedizinische Versorgung der Bewohner. Darunter werden außerdem Sterbeasyl- und Unterernährten-Stationen von den Schwestern und vielen Freiwilligen geleitet. Es kam die Idee auf, dass ich mich dort einbringen könnte“, erinnert sich Weiß.

Viele können sich Schule nicht leisten

Ausschlaggebend für die Gründung des Hilfsvereins war neben dem Wunsch, den Menschen eine berufliche Zukunft zu ermöglichen, die Tatsache, dass die gebührenpflichtige Schule für die Mehrheit der Menschen nicht finanzierbar ist. Der Verein versuchte dem entgegenzuwirken, die Menschen zu unterstützen. Es wurde eine Unterernährten-Station, ein Brunnen und mehrere Schulen gebaut. Doch 2010 gab es einen herben Rückschlag, als ein Erdbeben mit der Stärke 7,0 auf der Richterskala große Teile Haitis zerstörte. Mehr als 200.000 Menschen starben, Hunderttausende wurden obdachlos, für die Überlebenden gab es kaum Wasser.

