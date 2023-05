Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Fußgängerzone gibt es einen neuen Fahrradladen. Die gemeinnützige Fahrradwerkstatt Pirmasens hat ihr etwas abgelegenes Domizil auf der Husterhöhe um eine zentralere Filiale in der Hauptstraße 70 erweitert. Räder werden dort zum Selbstkostenpreis wieder flottgemacht und an Bedürftige abgegeben.

Das Selbermachen steht im Vordergrund der Arbeit der „Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt“, wie Michael Sester, einer der Initiatoren des Projekts betont. Die Helfer zeigen den