Die Verbandsliga-Handballerinnen des TV Thaleischweiler haben ihr in Dahn ausgetragenes „Heimspiel“ gegen die FSG Kaiserslautern/Dansenberg II mit 17:18 (9:10) verloren. Grund war eine desolate Angriffsleistung des Teams von Trainer Jochen Huber.

Huber musste die zuletzt wegen Verletzungen fehlenden Luca-Sophie Winkelhoff und Jenny Schick aus der Rekonvaleszenz holen, um überhaupt eine spielfähige Mannschaft aufs Parkett zu bekommen. Allerdings vergab seine Sieben nach dem frühen 2:0 einfach zu viele Möglichkeiten, während die Defensive stabil stand. Dies führte vor nur 20 Zuschauern im „Exil“ – die IGS-Halle in Thaleischweiler-Fröschen ist wegen eines Wasserschadens weiter gesperrt – letztlich zu einem von Torarmut geprägten, aber ausgeglichenen Spiel, in dem der TVT nach Wiederanpfiff bis zur 52. Minute nur einen Treffer erzielte. Da auch die Gäste nicht sonderlich erfolgreich waren und der Rückstand trotz der Tor-Flaute nur vier Treffer (10:14) betrug, war die Partie noch nicht entschieden

In der 57. Minute erzielte Sarina Wilhelmi das 15:16, in der 59. Minute sorgte Winkelhoff abermals für den Anschluss zum 16:17, doch zu einem Punktgewinn reichte es trotz der Mobilisierung der letzten Körner in der Schlussphase nicht mehr. Mit nun 12:12 Punkten ist Thaleischweiler Tabellenfünfter der Zehner-Staffel.

Spitzenspiel verlegt

Kurzfristig verlegt wurde in der Männer-Bezirksliga das Spitzenspiel zwischen dem TV Dahn und dem TV Wörth II. Der neue Termin steht noch nicht fest. Für die Mannschaft von Trainer Peter Dincher geht es nach aktuellem Stand erst am 25. Februar mit der Partie beim TV Rheingönheim weiter.

Dahns Bezirksliga-Frauen verloren gegen den Tabellenzweiten Wörth II mit 22:30 (9:14) und bleiben mit jetzt 7:19 Punkten auf Tabellenplatz acht.

SO SPIELTEN SIE