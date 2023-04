Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zum ersten Mal in Pirmasens gestaltete die Bezirkskantorei Pirmasens unter Leitung von Kirchenmusikdirektor Maurice Antoine Croissant den Vorabendgottesdienst von Pfarrer Wolfdietrich Rasp in der Lutherkirche am Samstag als Evensong, eine aus der anglikanischen Kirche stammende Liturgieform.

Werke von Charles Villiers Stanford (1852-1924) zur Begleitung von Organist Gernot Gölter standen auf dem Programm der Evensong-Premiere.

„Ich kenne diese Gottesdienstform schon lange und wollte