Die Braut, die am Tag der Trauung sitzengelassen wird; die Geliebte, die den Saal stürmt, um in letzter Minute die Hochzeit platzen zu lassen: Solche filmreifen Szenen spielen sich im Pirmasenser Standesamt nicht ab. Doch wurden hier bei Trauungen schon Bräutigame in Jogginghosen und sogar Einhörner gesichtet.

Stephanie Goedel und Christian Eyrisch glauben an die große Liebe. Beide sind glücklich verheiratet, wenn auch nicht miteinander. Was sie verbindet, ist ihr Beruf. Vor den beiden oder vier