Die letzten Vorbereitungen laufen derzeit für die Wiedereröffnung des Dorfladens in Freckenfeld. Wie Benedikt Paul, Inhaber der Edeka-Märkte in Steinfeld und in Billigheim-Ingenheim, jetzt mitteilte, könne er schon am Donnerstag, 13. Juni um 8 Uhr die Türen des Dorfladens für alle öffnen. Wie Paul uns im Gespräch sagte, könne man im Dorfladen rund um die Uhr an jedem Tag der Woche einkaufen. Allerdings brauche jeder Kunde hierzu eine Bankkarte, mit der die Tür zu öffnen ist, wenn kein Personal vor Ort ist. Die Kunden können ihre Artikel aus einem großen Sortiment aussuchen, also ganz normal einkaufen und an der Kasse erfassen und dann bezahlen. Eine Barzahlung wird allerdings nicht mehr möglich sein, worauf sich die Kunden schon frühzeitig einstellen sollten. Altersbeschränkte Artikel befinden sich, so Paul, in einem separaten Bereich, der nur mit Personalausweis oder Reisepass betreten werden kann. Gut ein Jahr nach dem Ende des bisherigen Dorfladens gewinnt Freckenfeld damit wieder einen Nahversorger, der Einkäufe vor Ort ermöglicht.