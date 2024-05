Weil sie mit Kokain, Marihuana und Haschisch gedealt haben sollen, hat wurde gegen vier junge Männer Haftbefehl erlassen. Ihnen wird vorgeworfen, seit Anfang des Jahres mit Drogen gehandelt zu haben.

Ein 18- und ein 24-Jähriger stehen laut Staatsanwaltschaft Mannheim und Polizeipräsidium Mannheim im dringenden Verdacht, sich gemeinsam mit mindestens einer weiteren Person spätestens im Januar 2024 dazu entschlossen zu haben, mit dem Handel mit Betäubungsmitteln fortlaufend viel Geld zu verdienen. Bei den Drogen handelt es sich um Kokain, Marihuana und Haschisch. Die Männer sollen die Rauschmittel gemeinsam bezogen und verwahrt und den Verkauf sodann über einen Messenger-Dienst organisiert haben.

Je nach ihrer zeitlichen und örtlichen Verfügbarkeit sollen einzelne oder mehrere von ihnen die Rauschmittel entweder persönlich an ihre Abnehmer übergeben oder über einen Postdienstleister versandt haben, heißt es in einer Pressemitteilung. In der Folge soll es zwischen dem 23. Januar und dem 14. Mai zu mindestens vier Verkäufen von Drogen gekommen sein. Die zwei weiteren Tatverdächtigen im Alter von 18 und 22 Jahren stehen im dringenden Verdacht, die Gruppierung durch den Kauf und die Übergabe von Verpackungsmaterial unterstützt zu haben.

1,2 Kilogramm Kokain sichergestellt

Bei der Durchsuchung einer Wohnung in Darmstadt, in der die Drogen gelagert wurden, konnten 1,2 Kilogramm Kokain, 31 Kilogramm Marihuana und 61 Kilogramm Haschisch aufgefunden werden. Zudem fand die Polizei in den Räumen zahlreiche Gegenstände, die mutmaßlich dem Handel und Vertrieb von Rauschmitteln dienten.

Nach der vorläufigen Festnahme wurde gegen die vier Tatverdächtigen am 15. Mai auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim durch den zuständigen Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheim aufgrund bestehender Flucht- und Verdunkelungsgefahr Haftbefehl erlassen und in Vollzug gesetzt. Die Tatverdächtigen wurden in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die Ermittlungen der Ermittlungsgruppe Rauschgift und der Staatsanwaltschaft Mannheim dauern an.