Christine Palzer-Schmitt, die Inhaberin des Hotel-Restaurants Alt Pirmasens, haben wir in dieser Woche mit ihrer Hündin am Eisweiher getroffen. In unserem Spontaninterview hat sie uns unter anderem verraten, warum die Hundedame Gewässern nicht abgeneigt ist und was das mit ihrer Rasse zu tun hat.

Haben Sie gerade Mittagspause oder Ruhetag?

Nein, wir öffnen ja erst um 18 Uhr abends. Da vertrete ich mir hier ein wenig die Beine und lüfte meine Hündin, die jeden Tag mindestens