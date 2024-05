„Bei aller Freude darüber, dass das ,Metropol’-Projekt endlich gestoppt und ein neues tragfähiges Konzept für ein Gebäude am Berliner Platz präsentiert wurde“, wollen die Grünen im Rat die Situation trotzdem nüchtern betrachten. „Der künftige Eigentümer Hans-Peter Unmüßig bringt einen Entwurf des international renommierten Architekten Max Dudler mit, der für einen minimalistischen Stil steht“, betont der scheidende Stadtratsfraktionschef der Grünen, Hans-Uwe Daumann. Er findet: „Die Anfragen an das neue Projekt und seine Gestaltung sollten in Ruhe diskutiert werden.“ Wie passt sich der Entwurf in die umgebende Bebauung ein? Welches Gesicht zeigt er den drei umgebenden Plätzen: Berliner Platz, Platanenhain, Friedrich-Wilhelm-Wagner-Platz? Fragen wie diese sollten nach Ansicht der Grünen mit dem Architektenteam besprochen werden. Weshalb sie einen Gestaltungsbeirat ins Leben rufen möchten, der mit Fachleuten für Architektur und Städtebau besetzt ist, „die einen unverstellten Blick von außen auf ein Projekt werfen und die fachlich richtigen Fragen stellen“. Nach der Kommunalwahl sei der geeignete Zeitpunkt, einen solchen Beirat zu schaffen. Mehr zum Thema lesen Sie hier.