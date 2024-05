Ein Junger Mann hat dem Moderator des Firmenlaufs in Kaiserslautern am Donnerstagabend gegen 19 Uhr ohne erkennbaren Grund mit der Faust ins Gesicht geschlagen, berichtet die Polizei. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Schneiderstraße. Der Mann konnte kurz darauf von Einsatzkräften gestellt werden. Es handelte sich um einen amtsbekannten 26-Jährigen, der offensichtlich unter Drogeneinfluss stand, teilt die Polizei weiter mit. Der Mann wurde durchsucht. Seine Personalien wurden für die weiteren Ermittlungen festgehalten. Anschließend wurde ihm ein Platzverweis für den gesamten Kernstadtbereich erteilt, dem der 26-Jährige auch nachkam.