Beim Versuch, in eine Einliegerwohnung in der Hirschalbtalstraße einzubrechen, haben Einbrecher am Montag um 18.30 Uhr die Verglasung einer Balkontür und den Rollladen eingeschlagen. Eine Hausbewohnerin hörte einen lauten Knall und rannte auf die Straße. Dort sah sie zwei junge Männer wegrennen. Sie sollen etwa 20 Jahre alt und 1,80 Meter groß und schlank sein, von mitteleuropäischem Aussehen und bekleidet mit Jeans, schwarzen Daunenjacken und Basecaps. Einer hatte sich eine Verletzung an einem Finger oder der Hand zugezogen. Entwendet wurde nichts. Der Sachschaden wird jedoch auf 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter Telefon 06331/520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.