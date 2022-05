Rauchvergiftungen, drei ausgebrannte Autos, ein ausgebranntes Wohnhaus und 400.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Feuers in der Hinteren Ixheimer Straße in Zweibrücken in der Nacht zum Samstag. Die Polizei ermittelt die Brandursache.

In der Pflege müsse sich endlich etwas verbessern, meinen Mitarbeiter eines Pirmasenser Seniorenheimes und haben deswegen eine neue Partei gegründet.

Der Pirmasenser Ex-OB Bernhard Matheis hat jetzt richtig Zeit für sein Jagdrevier, lässt sich aber auch wieder in die Pflicht nehmen.

In Pirmasens können sich am Dienstag die Bürger beteiligen am neuen Hochwasserschutzkonzept.

Sieben Gemeinden hat der Landkreis Südwestpfalz als besonders familienfreundlich ausgezeichnet.

Um die jüdischen Kinder im Ghetto Theresienstadt und ihre Kinderoper geht es in dieser Woche am OWG in Dahn. Das Projekt hat bei Schülern und Lehrern Spuren hinterlassen.

Antje, Anne und Elsa heißen die drei neuen Tretboote, die das Rote Kreuz am Samstagmorgen an der Zweibrücker Schließ eingeweiht hat. Mit ihnen kann man ab sofort wieder auf dem Schwarzbach rumschippern.