Die Discozeiten am Pirmasenser Güterbahnhof sind endgültig Geschichte. Die Deutsche Bahn als Eigentümer sucht neue Mieter, plant dabei aber eher mit der Vermietung von Lagerraum und denkt weniger an ein neues gastronomisches Projekt in den historischen Lagerhallen. Ein Abriss sei jedenfalls nicht geplant, versicherte eine Sprecherin auf Anfrage. Was genau dort wieder passieren soll, sei noch offen. „Bezüglich der weiteren Entwicklung des ehemaligen Güterbahnhofs Pirmasens befindet sich die DB AG noch in internen Abstimmungen. Voraussichtlich 2021 können nähere Aussagen gemacht werden“, so die Sprecherin weiter. In dem langgezogenen Lagergebäude mit seiner Sandsteinfassade hatte zunächst die Diskothek „Spirit“ von Peter Lorscheider residiert. 2017 übernahm Erhan Ilan das Lokal, renovierte und konnte jedoch nicht lange dort Party feiern. 2019 wurde alles stillschweigend geschlossen und ausgeräumt.