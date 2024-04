Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Freitag erwartet die Besucher der Pirmasenser Festhalle ein Höhepunkt im Kulturprogramm. Der aus Pirmasens stammende Cellist Julian Steckel spielt zusammen mit dem Pianisten Paul Rivinius in seiner Heimatstadt und serviert den Zuhörern dort eine von Kennerschaft geprägte Auswahl an Kompositionen.

„Als Interpret vertraue ich meiner inneren Landschaft immer mehr und lasse das Publikum hinein“, beschreibt Cellist Julian Steckel seinen musikalischen Ansatz. Das sei eine Verwundbarkeit,