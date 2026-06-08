Die Wirtschaftsförderung Pirmasens lädt für Freitag, 26. Juni, zu einer kostenfreien Veranstaltung zum Thema „Gesundheit 4.0: Digital gesund älter werden – Chance oder Illusion?“ ins Forum Alte Post ein. Die Tagung richtet sich an interessierte Privatpersonen sowie Einrichtungen und Unternehmen aus dem Gesundheitsbereich und findet von 9 bis 13 Uhr im Elisabeth-Hoffmann-Saal statt. Dies geht aus einer Mitteilung der Stadtverwaltung hervor.

Kooperationspartner ist demnach das Pirmasenser Medizintechnik-Unternehmen Apoplex Medical Technologies. Geplant sind Vorträge von Christian Koob, Geschäftsführer des Städtischen Krankenhauses Pirmasens, und Adrian Staab, Leiter der Strahlentherapie Südwestpfalz und Facharzt für Strahlentherapie und medikamentöse Tumortherapie. Apoplex-Geschäftsführer Tobias Inderwies berichtet über digitale Anwendungen in der Kardiologie. Zudem wird ein kostenloses EKG-Screening angeboten, mit dem Vorhofflimmern als Risikofaktor für Schlaganfälle erkannt werden kann; die Plätze dafür sind begrenzt und eine Anmeldung am Vormittag vor Ort ist vorgesehen.

Info

Wegen begrenzter Teilnehmerzahl ist für die Veranstaltung insgesamt eine verbindliche Anmeldung bis Freitag, 19. Juni, per E-Mail an wirtschaftsfoerderung@pirmasens.de erforderlich. Weitere Informationen sind unter www.pirmasens.de/digitaltag abrufbar. Hinweise zum bundesweiten Aktionstag Digitaltag, der 2025 unter dem Motto „Digitale Sicherheit“ stand, finden sich unter www.digitaltag.eu.