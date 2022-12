Der Advent ist eine Zeit der Besinnung aufs Wesentliche, in diesem Jahr noch mehr als je zuvor. Die RHEINPFALZ hat Sportler aus der Region nach ihren Wünschen gefragt. Heute: Britta Jung, national erfolgreiche Slalom-Kanutin aus Höheischweiler.

Britta Jung hat sich für 2023, ihr zweites Jahr bei den A-Schülerinnen (13/14 Jahre), einiges vorgenommen. „Ich möchte im September unter die Top 3 bei den deutschen Meisterschaften – im Einer-Kajak und auch im Einer-Canadier“, sagt die Achtklässlerin des Pirmasenser Immanuel-Kant-Gymnasums und fügt hinzu: „Ich wünsche mir natürlich den ersten Platz, aber man muss ja auch realistisch bleiben.“ Im Kajak-Einer war sie dieses Jahr Deutsche Vizemeisterin bei den A-Schülerinnen geworden.

Sie trainiert hauptsächlich in ihrem Verein, den Wassersportfreunden Zweibrücken, nimmt aber „öfters auch an Lehrgängen des Rheinland-Pfalz-Kaders“ teil. „Zum Stützpunkt in Bad Kreuznach sind es eineinhalb Stunden Fahrt.“ Nächstes Jahr möchte die 13-Jährige auch bei Wettkämpfen in Frankreich starten. Und was wünscht sie sich außerhalb des Sports? „Ich hoffe, dass ich gesund bleibe und keine Verletzungen habe.“