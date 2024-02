Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Stadtkasse braucht Geld und ist auf den Hund gekommen. Die Einnahmen aus der Hundesteuer sollen im laufenden Jahr um stolze 100.000 Euro gesteigert werden, ohne die Steuer zu erhöhen. Die Verwaltung hofft, viele nicht angemeldete Hund aufzuspüren.

3133 Hunde sind derzeit laut der Pressestelle des Rathauses in Pirmasens angemeldet. Deren Besitzer zahlten im vergangenen Jahr 360.790 Euro an Hundesteuer. Das ist schon mehr als in den Vorjahren. Da summierte