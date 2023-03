Nicht nur die Fans, sondern auch die Musiker selbst freuen sich auf dieses besondere Gastspiel am Freitag, 31. März, in der Herschberger Bürgerhalle: Die bekannte Band Dorfrocker aus dem Frankenland tritt auf.

Nicht zum ersten Mal statten die Dorfrocker der Sickinger Höhe einen Besuch ab. In früheren Jahren hatte die Kultband aus dem unterfränkischen Kirchaich dort schon drei erfolgreiche und lautstark bejubelte Auftritte. Am 31. März holen die Jungs in der Herschberger Bürgerhalle ihren Auftritt nach, der vor drei Jahren pandemiebedingt abgesagt wurde. Veranstalter des Konzerts ist der Sportverein.

Die Band besteht aus den drei Brüdern Markus, Tobias und Philipp Thomann. Gegründet haben sich die Dorfrocker im Jahr 2005. Seither hat die Truppe weit über 100 TV-Auftritte und unzählige Livekonzerte erfolgreich absolviert. Was die Bandmitglieder verbindet, ist die Lederhose. Musikalisch lassen die drei Musiker Stilelemente aus Rock, Pop, Schlager, Country und Volksmusik zu einem Mix hitverdächtiger Partykracher verschmelzen. Dass sie keine Stadtmenschen sind, sondern vom Land kommen, unterstreichen die drei immer wieder mit ihren Songs. Bekannt ist etwa „Dorfkind“, eine Hymne für Menschen, die das Landleben lieben, und einer ihrer ersten großen Hits. Andere Titel in ihrem Repertoire sind etwa „Ich fahr Gülle“ und „Hurra das ganze Dorf ist da“.

2022: Konzert mit 1500 Traktoren

Nicht nur musikalisch lassen die drei Brüder zusammen mit ihrer Liveband gerne die Sau aus dem Stall, dafür steht etwa einer ihrer neuesten Hits: „Schnitzel geht immer“. Auch der Titel des neuen Albums – es heißt „Landgemacht“ – passt ziemlich genau in dieses Bild. Im vergangenen Jahr haben die Dorfrocker das bisher größte Traktorkonzert – mit sage und schreibe 1500 Traktoren und insgesamt mehr als 3000 Besuchern – im brasilianischen Entre Rios bestritten. Wiederholt war die Truppe auch bei der Sendung „Fastnacht in Franken“ musikalisch dabei.

Das Gastspiel in Herschberg am Freitag, 31. März, beginnt um 20.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf im Sportheim des SV Herschberg, im Herschberger Blumenhaus Höh, bei Kosmetik Gries in Winterbach und bei der Tankstelle Sommer in Hermersberg.