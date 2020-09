Der bekannte Slogan fällt weg, das Ziel ist immer noch das gleiche: Den Literaturbegeisterten etwas zu bieten. Und interessante Autoren zu gewinnen. Aber ohne Buchmesse. Nur noch Lesungen stehen auf dem Programm der diesjährigen Homburger Hombuch. Zum zehnten Mal ist wegen der Corona-Maßnahmen aber einiges anders.

Ganze fünf Tage wird die Hombuch in diesem Jahr gefeiert. Organisator Ulrich Burger hat zwölf Lesungen und ein Konzert vom 9. bis 13. September auf die Beine gestellt. Die meisten Lesungen finden diesmal im Homburger Siebenpfeifferhaus (Kirchenstraße 8) statt, das Konzert im Schlossberg-Hotel.

Aus dem bewährten Slogan der Hombuch „Die Messe. Das Lesefest“ wird dieses Jahr nichts – nach den Corona-Maßnahmen wäre eine Messe nicht möglich. Es gibt dieses Jahr „ausschließlich Lesungen an drei Orten“, erklärt Ulrich Burger. Dadurch sei die logistische Umsetzung mit den gesetzlichen Vorgaben vereinbar.

Burger hat nach den diesjährigen Möglichkeiten wieder ein bunt gemischtes Programm erstellt. Vom Genre Sachbuch bis zur Allzweckwaffe Krimi ist alles dabei. Bekannte Gesichter begegnen dem Hombuch-Besucher ebenfalls. So macht die Fernseh-Journalistin Christine Westermann den Anfang mit ihrer Lesung aus dem Buch „Manchmal ist es federleicht“. Mit Humor und auch Ernsthaftigkeit erkundet sie wichtige Fragen des Lebens rund um Abschied, Loslassen und Neuanfang.

Auch Ulli Potofski ist wieder da und liest gemeinsam mit dem Politiker Wolfgang Bosbach. Sie lesen aus ihrem gemeinsam geschriebenen Buch „52: Ein Jahrgang – zwei Leben“, das im März erschienen ist.

Die verschiedenen Autoren, Genres und Zielgruppen zeigen schon, dass die Hombuch danach strebt, die literarische Welt in vielen Facetten zu zeigen. So zieht sie auch immer ein sehr gemischtes Publikum an.

Die Buchmesse, die mit den Jahren immer prominenter wurde, nicht zuletzt wegen Stargästen wie dem Bestseller-Thriller-Autor Sebastian Fitzek im Jahr 2018, hat sich nicht nur im Saarland etabliert. Ins Leben gerufen hat Ulrich Burger die Hombuch 2011. Da wollte er einfach eine Messe im Saarland, die die Leute anzieht.

Genau auf halber Strecke der Hombuch, nämlich am Freitag, 11. September, ist die Pop-Band Orange Blue im Schlossberg-Hotel Homburg zu Gast. In Zusammenarbeit mit SR3 Saarlandwelle rundet das Konzert die Lesungen ab.

Info

Die Eintrittskarten kosten zehn Euro pro Lesung. Man bekommt sie nur an den Vorverkaufsstellen von Ticket Regional, eine Liste findet man im Internet unter ticket-regional.de/vorverkaufsstellen. Die Lesungen von Christine Westermann sowie von Ulli Potofski und Wolfgang Bosbach und das Konzert mit Orange Blue sind ausverkauft.

Die Lesungen

Mittwoch, 19 Uhr: Christine Westermann, „Manchmal ist es federleicht“ – Siebenpfeifferhaus; ausverkauft

Donnerstag, 17 Uhr: John von Düffel: „Der brennende See“ – Siebenpfeifferhaus

Freitag, 17 Uhr: Johannes Grotzky: „Lenins Albtraum“ – Siebenpfeifferhaus

Samstag

11.30 und 12.30 Uhr: Hans Sarkowicz: „Der fremde Ferdinand“ – Galerie Johannsen 13 Uhr: Christian Baron: „Ein Mann seiner Klasse“ – Siebenpfeifferhaus 15 Uhr: Zoe Beck: „Paradise City“ – Siebenpfeifferhaus 18 Uhr: Jean-Luc Bannalec, „Bretonische Spezialitäten“ – Siebenpfeifferhaus

Sonntag