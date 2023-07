Der FKP, „die Klub“, das ist Fußballtradition wie aus dem Bilderbuch, aber für die meisten eben „nur“ Fußball. 120 Jahre nach der Vereinsgründung stand die Husterhöhe im Zeichen dieses stolzen Jubiläums, das man nicht nur für Vorbereitungs- und Freundschaftsspiele nutzte, es war auch eine willkommene Gelegenheit, die sportliche Palette neben dem Fußball zu präsentieren.

Am Sonntagvormittag nahmen sich nur wenige Gäste die Zeit, dem American Football-Nachwuchs des FKP beim Training zuzuschauen. Dabei war durchaus sehenswert, mit welcher Leidenschaft die Jugendlichen unter der Leitung von Headcoach Ben Simmons ans Werk gingen. Zwei Mannschaften hat die Football-Abteilung mittlerweile formiert: Ab Herbst werden die „Junior-Legends“ mit einem U13- und einem U16-Team in der Flag-Football-Runde an den Start gehen. Hier geht es zwar körperlich noch nicht so kompromisslos zur Sache wie beim Tackle-Football, jedoch sind bereits hier etliche Grundkompetenzen vonnöten.

„Es gibt keine andere Sportart mit einem solch intensiven Mannschaftsgefühl“, fasste Jens Theobald, neben Headcoach Ben Simmons und mit Dirk Hinkel und Daniel Heumann verantwortlich für die Entwicklung des Nachwuchses, zusammen, was Football neben dem rein sportlichen Reiz so einzigartig mache. „Es gibt einen ungeheuer großen Zusammenhalt im Team: Wenn einer Hilfe braucht, sind alle da – eine coole Gemeinschaft.“ Zudem könne jeder aktiv mitmischen, für jeden gebe es eine Position, auf der er sich beweisen könne. Aber trotz der Erfolge der Pirmasens Praetorians in den vergangenen Jahren sei vielen noch nicht bekannt, dass der FKP auch diese Sportart anbiete.

Im Einzelkämpfer-Modus

Für Sportfans, die lieber im Einzelkämpfer-Modus unterwegs sind, hat der FKP ebenfalls eine eigene Abteilung parat, die sich am Sonntagmittag präsentierte: „Schneller, schneller, noch 30 Sekunden“, feuerte Triathlon-Abteilungsleiter Mark Seither seine jungen Talente an, die auf dem Fußballrasen abwechselnd Laufrunden drehten und auf den FKP-eigenen Spinning-Rädern strampelten. Rund 40 Aktive seien derzeit registriert, so Seither. Auch seine Abteilung habe jedoch noch nicht den erhofften Bekanntheitsgrad, weshalb man Interessierten die Möglichkeit gab, im Rahmen des Jubiläumsfestes auch die eigene Ausdauer unter Beweis zu stellen.