In den nächsten Wochen gibt es mehrere Sperrungen im Stadtgebiet Frankenthal. Während der Badesaison im Strandbad ist der Meergartenweg von der Einmündung des Sauweidewegs bis zur Einmündung der Carl-Spitzweg-Straße, in der Nähe der ehemaligen Firma Sternjakob, wie in den Vorjahren eine Einbahnstraße. Der Meergartenweg kann dann nur in südliche Richtung befahren werden. Diese Regelung gilt bis einschließlich Donnerstag, 5. September. Wegen Arbeiten mit dem Hubsteiger wird in der Karolinenstraße 1 am Donnerstag, 23. Mai, 8 bis 11.30 Uhr, ein Teil der Fahrbahn gesperrt sein. Vor der Nordendstraße 4 steht von Montag, 27. Mai, bis Freitag, 31. Mai, ein Kran. Der Gehweg ist in dieser Zeit ganz, die Fahrbahn teilweise gesperrt.