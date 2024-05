Die Konzertreihe Kuchems Musiksommer beginnt Mitte Juni und findet wie immer im großen Biergarten des Pirmasenser Neufferparks statt. Bis Ende August sind elf Konzertabende mit großer stilistischer Vielfalt geplant – wie gewohnt jeweils donnerstags.

Für den Start von Kuchems Musiksommer am 13. Juni ist die erst seit etwas mehr als einem Jahr bestehende Gruppe In The Mood angekündigt. Das Repertoire des Trios um Front-Lady Sarah