151 Einsätze als Drittliga-Profi und 19 Junioren-Länderspiele stehen in der Vita von Daniel Bohl, der am Montag beim Fußball-Regionalligisten FK Pirmasens einen Vertrag bis Saisonende unterschrieben hat. Vermutlich spielt er bereits am Dienstag in Walldorf erstmals für den FKP.

Auf einmal ging alles ganz schnell. „Daniel Bohl ist am Wochenende aus Wolfsburg heimgekommen, dann hat Sebastian Reich gleich zugeschlagen“, berichtet FKP-Präsident Jürgen