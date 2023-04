Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Gebäude, in dem das frühere Parkkino und die Parkschenke untergebracht waren, verschwindet bald von der Bildfläche. Der Abriss hat im Februar begonnen. Nebenan war lange die Musikkneipe Parkplatz, später das Z1 untergebracht. Nun soll an diesem Standort in der Zweibrücker Straße ein Seniorenheim zusammen mit betreutem Wohnen entstehen. Diese Veränderungen hinterlassen eine Lücke in der Pirmasenser Kulturszene. Ein Rückblick.

Die Musikkneipe Parkplatz wurde vom Gastronomen-Duo Peter Dreher und Peter Stumpf betrieben. „Vom 15. März 1991 bis zum 31. Oktober 2011 haben wir unser Herzblut