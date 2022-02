Wie das Unternehmen Deutsche Glasfaser mitteilte, wird es in der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben ein Glasfasernetz aufbauen. Viele Bürger hätten sich für einen Glasfaseranschluss entschieden und während der Nachfragebündelung Verträge mit Deutsche Glasfaser abgeschlossen. In Hermersberg, Geiselberg, Horbach, Steinalben und Höheinöd sei die erforderliche Quote für den Ausbau erreicht worden.

In den drei Gemeindeteilen Waldfischbach-Burgalben, Heltersberg und Schmalenberg steht die Entscheidung aktuell noch aus, die Deutsche Glasfaser hat die erforderliche Quote in den drei Orten auf 33 Prozent reduziert. „Gemeinsam mit den Bürgern wollen wir für einen flächendeckenden Ausbau in der Verbandsgemeinde sorgen und haben deshalb das ausgegebene Ziel angepasst“, so Projektmanager Christopher Drawer. Das Unternehmen beginnt mit der Planung und wird zunächst die Standorte der Hauptverteiler festlegen.