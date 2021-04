50 positive Testergebnisse auf das Coronavirus wurden dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Südwestpfalz am Donnerstag (27) und Freitag (23) übermittelt. Betroffen sind Personen aus Pirmasens (14) und Zweibrücken (6) sowie den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland (6), Hauenstein (6), Pirmasens-Land (8), Rodalben (4), Thaleischweiler-Wallhalben (1), Waldfischbach-Burgalben (3) und Zweibrücken-Land (2). Aktuell sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 354 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

Die neuen Fälle haben dazu geführt, dass das Landesuntersuchungsamt beide Städte und den Kreis in der Risikostufe rot eingestuft hat. Der Landkreis weist eine Sieben-Tage-Rate von 87 aus, in Pirmasens liegt die Inzidenz bei 119, in Zweibrücken bei 59. Am Donnerstag hatte die Kreisverwaltung mitgeteilt, dass ein zwischen 75 und 85 Jahre alter Mann aus der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben an den Folgen einer Covid-19 Erkrankung gestorben ist. Es war der 124. Todesfall im Zusammenhang mit Corona seit Beginn der Pandemie.