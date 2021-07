Zwei positive Corona-Testergebnisse wurden dem Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz bis Donnerstagmittag mitgeteilt. Betroffen ist eine Person aus Zweibrücken und eine aus der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben. Aktuell sind sieben Personen im Gesundheitsamtsbezirk mit dem Virus infiziert: vier in Pirmasens, zwei in Zweibrücken und eine in Thaleischweiler-Wallhalben. Das Landesuntersuchungsamt gibt nach den beiden neuen Fällen für den Landkreis eine Inzidenz von 1 an, für Pirmasens liegt sie bei 5 und für Zweibrücken bei 3.