127 positive Corona-Testergebnisse sind bis Freitagmittag beim Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz eingegangen. Damit gelten derzeit 1226 Menschen im Gesundheitsamtsbezirk als mit dem Coronavirus infiziert. Die Betroffenen leben in Pirmasens 311 (47 neue Fälle), in Zweibrücken 213 (+19) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 87 (+8), Hauenstein 60 (+3), Pirmasens-Land 42 (+2), Rodalben 130 (+10), Thaleischweiler-Wallhalben 135 (+17), Waldfischbach-Burgalben 107 (+6) und Zweibrücken-Land 141 (+15).

In der Kindertagesstätte Haus des Kindes in Pirmasens wurde ein Kind und in der Kindertagesstätte St. Franziskus in Bruchweiler-Bärenbach wurde eine Mitarbeiterin positiv auf Sars-CoV-2 getestet. Die Besuchseinschränkungen im Haus Moosalb in Waldfischbach-Burgalben wurden bis 15. Dezember, die im Haus Bethanien in Pirmasens bis 22. Dezember verlängert.

Das Landesuntersuchungsamt meldet die Inzidenzwerte 398 für den Kreis, 396 für Pirmasens sowie 303 für Zweibrücken. Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz ist leicht auf 3,92 gesunken.