Drei positive Corona-Fälle vermeldet das Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz am Freitagmittag. Betroffen sind ein Reiserückkehrer aus Pirmasens, bei dem sich ein positiver Schnelltest bestätigte, sowie zwei Personen aus Zweibrücken, die bereits enge Kontaktpersonen zu einem aktiven Fall waren. Aktuell sind neun Personen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes mit dem Virus infiziert: fünf in Pirmasens, drei in Zweibrücken und eine in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben. Das Landesuntersuchungsamt gibt für den Landkreis einen Inzidenzwert von 1 an, für Pirmasens liegt er bei 8 und für Zweibrücken bei 9.

Ab sofort können in den Kongressräumen der Messe Pirmasens PCR-Testungen für Reisende vorgenommen werden. Dieser PCR-Test kostet pro Person 84,12 Euro. Für den Abstrich sind 20 Euro direkt im Testzentrum Bar zu bezahlen. Kartenzahlungen sind nicht möglich. Über den Restbetrag in Höhe von 64,12 Euro schickt das Labor (Bioscientia) den getesteten Personen eine Rechnung. Die Termine finden montags, mittwochs und freitags jeweils von 8 Uhr bis 12 Uhr statt. Die Kongressräume sind über den ebenerdigen Eingang vom Parkplatz in der Zeppelinstraße 11 erreichbar. Termine können hier und über die Hotline 06331/809-750 gebucht werden.