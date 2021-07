Bis Donnerstagmittag sind dem Gesundheitsamt des Landkreises Südwestpfalz drei weitere positive Corona-Testergebnisse übermittelt worden: zwei aus Pirmasens und eins aus der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben. Zwei positiv getestete Personen waren bereits als enge Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne, während es sich bei der dritten Person um einen Reiserückkehrer handelt. Das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz hat folgende Inzidenzwerte errechnet: 3 für den Landkreis, 20 für Pirmasens und 3 für Zweibrücken. Aktuell sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes 26 Menschen mit dem Virus infiziert: 16 in Pirmasens, vier in Zweibrücken, zwei in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben sowie jeweils einer in den Verbandsgemeinden Dahn, Pirmasens-Land, Zweibrücken-Land und Rodalben.