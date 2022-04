Am 23. April gastiert der Komiker Ingo Oschmann um 19 Uhr in der Stadthalle im Haus des Gastes in Dahn. Oschmann, der sich als „Stimmungskanone aus der ostwestfälischen Humorhochburg Bielefeld“ bezeichnet, zeigt seine Live-Show „Wunderbar – Es ist ja so!“

Der Bielefelder betätigt sich darin einerseits als Stand up-Comedian, andererseits als Zauberer. Und er improvisiert auch gern. Seine Themen sind die 1980er, die Entwicklung der sozialen Medien und Tücken des Alltags.

Karten auch online

Eintrittskarten gibt es für 21 Euro im Vorverkauf – und für 24 Euro an der Abendkasse, ab 45 Minuten vor Vorstellungsbeginn. Vorverkaufsstelle ist die Tourist-Information Dahner Felsenland, Schulstraße 29, 66994 Dahn, Telefon 06391 9196-222, www.dahner-felsenland.net.

Im Internet gibt es Karten über den RHEINPFALZ-Ticket-Service bei Reservix und telefonisch über den RHEINPFALZ-Ticket-Service, Hotline: 0631 37 01 66 18.