In der C-Klasse West fertigte Niederauerbach II die U23 des SV Ixheim ab. Hornbach machte den nächsten Schritt in Richtung Aufstieg. Auch Tabellenführer SG Knopp/Wiesbach gab sich keinerlei Blöße und gewann vor heimischem Publikum eindrucksvoll. In der Ost-Staffel hat der FC Rodalben klar das Stadtderby gegen den SVR 53 für sich entschieden.

Gruppe West

SV Ixheim U23 - SVN Zweibrücken II 0:4. John Mugana brachte die Gäste in der 17. Spielminute in Führung, bis zur Pause blieb es bei dem knappen Vorsprung für die Zweitmannschaft des SVN. Per Elfmetertor erhöhte Marco Nickolaus (59.), ehe die beiden Treffer in der Schlussphase der Begegnung durch Erik Rutz (89.) und Jan Schmidt (90.+2) für den 4:0-Auswärtssieg sorgten. Durch die herbe Heimpleite rutscht die U23 des SV Ixheim auf Tabellenrang fünf ab.

SV Großsteinhausen - SV Hornbach 1:2. Nach 10 Minuten brachte Mert Seyho die Gäste in Führung, vor dem Gang in die Kabine legte Marc Bender das 2:0 für den SV Hornbach nach. Im zweiten Durchgang brachte der Treffer von Mesut Özkaya die Gastgeber auf die Anzeigetafel - ein Punktgewinn folgte für die Mannschaft von Trainer Florian Reiter jedoch nicht mehr.

SG Knopp/Wiesbach - SV Martinshöhe II 9:0. In einem fairen Derby deklassierte die SG Knopp/Wiesbach den SV Martinshöhe II mit einem 9:0-Kantersieg. Die überragenden Akteure der Gastgeber waren hierbei Leonard Hadasch (2 Treffer), Albert Beqiri (3) und Lukas Müsel (4). Der Ligaprimus reitet somit weiterhin auf der Erfolgswelle.

TSG Mittelbach-Hengstbach - SG Contwig/Stambach 4:1. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit erzielte Julius Hunsicker den Führungstreffer für die Gastgeber (45.+4). Nach dem Seitenwechsel erhöhten Timmy Hasslocher (63.) und Durmus Demirel (68.), ehe die SG Contwig/Stambach den Rückstand in der 69. Spielminute verkürzen konnte. Kurz vor dem Spielende stellte Mohamad Alziab den alten Vorsprung für die TSG wieder her und netzte zum 4:1-Endstand.

SG Maßweiler-Höhmühlbach II - SG Wallhalben/Mittelbrunn 0:9. Bereits im ersten Durchgang zerlegten die Gäste das Ligaschlusslicht und führten schon zur Pause mit 6:0. Nach Wiederanpfiff folgten drei weitere Treffer zum 9:0-Endstand beim Schützenfest. Die Treffer erzielten Marko Hoffmann, Thorsten Hilse, Marco Lang, Corey Caperton, Kevin Wilhelm (2) und Sascha Mohr (3).

TuS Wattweiler - SG Thaleischweiler-Fröschen II abgesagt. Die zweite Mannschaft der SG Thaleischweiler-Fröschen wurde inzwischen vom Spielbetrieb abgemeldet.

Gruppe Ost

Im Rodalber Stadtderby kam die zweite Garnitur des FC zu einem 5:1 beim Tabellenzweiten SV 53. Tabellenführer SG Kröppen/Vinningen gelangte ohne Spiel zu drei Punkten, da der Gegner SV Trulben II nicht antrat.

SV Lemberg II/TuS Winzeln II - SV Hilst II 4:0. Dank einer stabilen Mannschaftsleistung ließ die zweite Garnitur des SV Lemberg nichts anbrennen. Zum verdienten Heimsieg trafen Sascha Stegner (13.), Luke Simon (44.) und Marcel Heim (67., 71.).

FC Hengsberg - TuS Rumbach 0:2. In der chaotischen und hitzigen Begegnung gab es einen Auswärtssieg für die kämpferisch agierende Truppe aus Rumbach. Christopher Metzger verwandelte einen Foulelfmeter (7.) und Jörg Dittmar (60.) erhöhte. Eine Ampelkarte gab es für Heimakteur Jannik Steinbach in Hälfte eins und einen Platzverweis gab es für Gästeakteur Leonardo Savandic.

SV 53 Rodalben - FC Rodalben II 1:5. Die Anfangsphase gehörte dem Gastgeber im Stadtderby. Niklas Ehl (6.) sorgte für die 1:0-Führung. Mit dem 1:1 von Christian Dully (27.) kippte die Begegnung. Die zweite Garnitur des FCR war im Anschluss klar spielbestimmend und traf. Die Tore markierten Elias Hakim (34., 40.), Jonas Schreieck (80.) und Dully (82.).

SG/ASV Glashütte/SG Eppenbrunn - SG Pirmasens 7:1. Der Gastgeber erfüllte seine Pflichtaufgabe mit einem deutlichen 7:1-Heimsieg gegen die Spielgemeinschaft Pirmasens.

SG Kröppen/Vinningen - SV Trulben II 2:0 (Wertung). Der Tabellenführer stimmte einer Verlegung nicht zu, somit gibt es die Punkte kampflos. Die Gäste hatten Kranke und Verletzte geltend gemacht und um einen späteren Termin versucht.