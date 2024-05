In der C-Klasse Pirmasens/Zweibrücken West erledigte der bereits aufgestiegene SV Hornbach vor heimischem Publikum seine Hausaufgaben gegen den FC Kleinsteinhausen. In der Ost-Gruppe siegte der SV Lemberg/TuS Winzeln II im Nachholspiel am Freitag beim TuS Rumbach und ließ am Sonntag ein 7:0 gegen den SV 53 Rodalben folgen. Das Team bleibt spitze – einen Punkt, aber zwei Spiele weniger weist die SG Kröppen/Vinningen auf.

Gruppe West

SV Großsteinhausen - SVN Zweibrücken II 0:1. In der 23. Spielminute traf Adem Habibovic zur 1:0-Führung der Gäste. Die Hausherren blieben im weiteren Spielverlauf zwar bemüht, fanden allerdings keinen Weg auf die Anzeigetafel. Somit blieb es am Ende beim knappen Auswärtssieg des SVN II, der sich nun auf Tabellenrang fünf befindet.

SV Ixheim U23 - SG Contwig/Stambach 2:3. Kevin Aggoun netzte in Minute 28 zur Führung der Gastgeber, mit diesem Vorsprung ging es im Anschluss in die Kabine. Nach Wiederanpfiff gelang es dem Gast jedoch, den Spielstand auf den Kopf zu stellen. Etienne Mwangi (60., 81.) und Niklas Frick (73.) besorgten das zwischenzeitliche 3:1 der SG. Der Anschlusstreffer durch Nico Waibel (89.) ließ in den Schlussminuten zwar Spannung aufkommen, doch letztlich blieb es beim Auswärtserfolg.

SV Martinshöhe II - TuS Wattweiler 1:0. Den einzigen Treffer des Spiels erzielte Marc-Adriano Grigoli in der 35. Minute für die Heimelf. Den Gästen fehlte es an Durchschlagskraft, wodurch sie schließlich torlos blieben und sich somit geschlagen geben mussten.

SG Wallhalben/Mittelbrunn - TSG Mittelbach Hengstbach 0:1. Eine lange Zeit offene Begegnung entwickelte sich erst in der Schlussphase zugunsten der Gäste, als Hendrik Hunsicker in Minute 79 zum spielentscheidenen 1:0 traf und für den 1:0-Auswärtserfolg sorgte.

SV Hornbach - FC Kleinsteinhausen 2:1. Aufsteiger SV Hornbach kam gegen Kellerkind FC Kleinsteinhausen zu einem glanzlosen Heimerfolg. Nachdem es nach der ersten Halbzeit mit einem 1:1 in die Pause ging, gelang es der Heimelf im zweiten Durchgang, den spielentscheidenden Vorteil zu erzwingen. Das Team um Spielertrainer Philip Jakob gewann die Partie schließlich mit 2:1.

Gruppe Ost

TuS Rumbach - SV Lemberg/TuS Winzeln II 2:4. Mit dem Sieg hält der SVL/TuS Winzeln II Position eins in der Auswärtstabelle. In zehn Spielen auf fremdem Terrain sammelten die Gäste stolze 25 Punkte. In dem intensiven Spiel in Rumbach brachte Marcel Heim (20, 31.) die Gäste mit 2:0 in Front. Jörg Dittmar (36.) verkürzte, aber Luke Simon (40.) und Heim (44.) erhöhten zur 4:1-Pausenführung für die Gäste. Christopher Metzger (68.) war der Torschütze für die Rumbacher Elf im Nachholspiel. Noch zu erwähnen ist ein verschossener Foulelfmeter von Rumbachs Maximilian Görtler im ersten Spielabschnitt.

FC Rodalben II - SpVgg Ludwigswinkel 6:2. In der torreichen Begegnung war Christian Dully treffsicherster Heimakteur. Nach der Gästeführung von Christoff Herzog (30.) glich Dully (32.) aus und steuerte mit einem Hattrick (47., 66., 70.) nochmals drei Tore bei. Bastian Hinkel (38., 80.) traf außerdem doppelt für den FCR. Den 2:2-Zwischenstand besorgte Tim Letzelter (42.).

SV Lemberg/TuS Winzeln II - SV 53 Rodalben 7:0. Die Gastgeber präsentierten sich dominant und kaltschnäuzig. Die Torschützen: Tobias Siewert (1:0/15.), Siewert (2:0/21.), Luke Simon (3:0/29.), Siewert (4:0/41.), Sascha Stegner (5:0/48.), Alexander Bäcker (6:0/67.) und Lukas Wasem (7:0/78.).

FV Münchweiler II - TuS Rumbach 0:3. Erst 20 Minuten vor Spielende konnten die Gäste aus Rumbach entscheidend Tore erzielen. Christoph Veiock mit einem verwandelten Foulelfmeter (66., 86.) und Leonardo Savandic (90.) waren die Torschützen. In der Nachspielzeit gab es einen Platzverweis für Münchweiler und zwei für die Gäste.

SV Trulben II - SG/ASV Glashütte/SG Eppenbrunn 1:1. Die beiden Tore, die schlussendlich die Punkteteilung brachten, waren bis zur Pause bereits gefallen: Nikos Fuhrmann brachte die Gäste nach 20 Spielminuten in Front, Thomas Hartmann glich vier Minuten vor dem Seitenwechsel für den Tabellenneunten aus.

SV Hilst II - FC Hengsberg abgesagt. Die Begegnung wird am 15. Mai um 19.15 Uhr nachgeholt.