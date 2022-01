Auch im Januar 2022 werden die Impfaktionen fortgesetzt, die das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) in Kooperation mit der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben in der Bruchwiesenhalle in Waldfischbach-Burgalben anbietet. Die nächsten Termine stehen bereits fest. Jeweils samstags, am 8., 15. und 22. Januar wird in der Zeit von 8 bis 16 Uhr geimpft.

Im neuen Jahr bekommen im Impfzentrum jetzt auch Jugendliche im Alter von zwölf bis 17 Jahren eine Booster-Impfung. Voraussetzung ist, dass ihre Grundimmunisierung drei Monate zurückliegt. An Weihnachten hatte das Bundesgesundheitsministerium Jugendlichen die Chance auf dieses Angebot eröffnet. Bereits beim ersten Impftermin im neuen Jahr, am kommenden Samstag, wird diese Möglichkeit in Form eines konkreten Impfangebotes auch umgesetzt. Wer sich an einem dieser drei Termine im Januar impfen lassen möchte, kann im Vorfeld einen Termin vereinbaren, um unnötige Wartezeiten zu vermeiden. Online ist das möglich unter: www.vgwaldfischbach-burgalben.de oder unter www.mvz-suedwest.de.

Das MVZ weist aber ausdrücklich darauf hin, dass an allen drei Samstagen auch Impfungen ohne vorherige Terminabsprache bis 16 Uhr möglich sind.