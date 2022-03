Am Donnerstag, kurz vor 20 Uhr, hat in Pirmasens ein Auto in Höhe des P-Town-Kreisel auf der Husterhöhe gebrannt. Das hatte laut Polizei zur Folge, dass die B 270 zwischen Pirmasens und Abfahrt Petersberg beidseitig gesperrt war. Nachdem die Fahrbahn geräumt war, konnte die Straße nach einer rund einstündigen Sperrung wieder für den Verkehr freigegeben werden.