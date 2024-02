Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das erlebt man vor Gericht auch nicht alle Tage: Der Verteidiger eines Angeklagten versuchte am Donnerstag, dem Vorsitzenden Richter des Pirmasenser Schöffengerichts die Schuld an den Straftaten seines Mandanten zuzuschieben. Der 35-Jährige war wegen gleich dreier Tatkomplexe angeklagt. Vorwürfe: Betrug und Urkundenfälschung in zig Fällen.

Erst einmal stellte der Verteidiger einen Befangenheitsantrag gegen den Vorsitzenden Richter. Das Schöffengericht hatte den Angeklagten vor knapp einem Jahr wegen 77-fachen gewerbsmäßigen