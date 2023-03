Seit einigen Jahren macht der „Treffpunkt Arbeit“ seinem Namen alle Ehre und ermöglicht unkomplizierte Begegnungen von Arbeitssuchenden mit Unternehmen, die Arbeitsplätze bieten. Das Forum Alte Post platzte am Donnerstag bei der Berufsmesse der Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens zwei Stunden lang fast aus den Nähten. Die Personalverantwortlichen von 19 Firmen aus Pirmasens, Zweibrücken und Umgebung standen den Besuchern ebenso Rede und Antwort wie die Vermittlungs- und Beratungskräfte der Agentur für Arbeit.

Letztere lieferten auch Ratschläge für eine erfolgreiche Bewerbung. Während ein Teil des Publikums lediglich Informationen zu Berufsfeldern sammelte, waren andere mit klar definiertem Ziel in der alten Post. So Lukas Brödel aus Pirmasens, der am Stand von Wakol seine fertigen Bewerbungsunterlagen abgab und gerne in der Produktion mitarbeiten möchte.

„Erwartungen noch übertroffen“

„Ich habe mich im Internet über die Firma informiert und finde, das Unternehmen kommt sehr sympathisch rüber. Ich würde am liebsten sofort anfangen“, so Brödel. „Wir bieten Stellen in der Logistik und der Produktion sowie im kaufmännischen Bereich und hatten einige Bewerber“, war denn auch Geschäftsleitungs-Assistentin Anja Krebs zufrieden.

„Es ist großartig, auch die Örtlichkeit ist ausgezeichnet“, lobte K&S-Personalleiter Markus Weissenegger den Treffpunkt Arbeit. Die hohen Erwartungen seien übertroffen worden. Einige Bewerber hätten bereits Schuherfahrung, was von Vorteil sei. Die Schuhfabrik habe vom Treffpunkt Arbeit profitiert und Mitarbeiter rekrutieren können. Vom klassischen produzierenden Gewerbe über Versicherungen, Dienstleistungs- und Handelsunternehmen reichte die Palette der Anbieter.