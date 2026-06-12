Seit Monatsbeginn treten 181 Pirmasenserinnen und Pirmasenser beim „Stadtradeln“ gemeinsam für ein besseres Klima in die Pedale – und tun dabei etwas für die eigene Gesundheit. Zur Halbzeit stehen bereits mehr als 25.000 Kilometer auf dem Tacho, so eine Mitteilung der Stadtverwaltung. Das entspreche einer Vermeidung von gut vier Tonnen Kohlendioxid.

Ziel der internationalen Kampagne ist es, den Umstieg vom Auto auf das Fahrrad im Alltag zu fördern. Pirmasens ist zum sechsten Mal in Folge dabei. Trotz anspruchsvoller Topografie bietet der Drahtesel oder das E-Bike in der Stadt oft eine sinnvolle Alternative zum Auto.

Die „Stadtradler“ haben sich in 36 Teams organisiert. Die bisher meisten Kilometer legten Necdet Dolmis (913 Kilometer), Michael Hochreuter (715 Kilometer) und Michael Zäh (576 Kilometer) zurück. Alle drei starten für das Team „RC Pfälzerwald“.

Jeder bis Sonntag, 21. Juni, zurückgelegte Kilometer mit Fahrrad oder E-Bike kann über die „Stadtradeln“-App erfasst oder online eingetragen werden. Während der Kampagne bietet die Stadt Pirmasens außerdem die Möglichkeit, die Meldeplattform „RADar“ zu nutzen. Mit diesem Tool können Radlerinnen und Radler via Internet oder App die Verwaltung auf störende oder gefährliche Stellen im Radwegenetz aufmerksam machen.

Einsteigen ist noch möglich

Wer mitradeln möchte, kann sich unter www.pirmasens.de/stadtradeln anmelden, einem bestehenden Team anschließen oder eine eigene Mannschaft gründen. Mitmachen können alle, die in Pirmasens wohnen, arbeiten, einem Verein angehören, eine Schule besuchen oder studieren.

Für Fragen rund um das „Stadtradeln“ steht die Koordinatorin Annika Klein telefonisch unter 06331 842429 oder per E-Mail an annikaklein@pirmasens.de zur Verfügung. Anmeldungen sind weiter möglich unter www.pirmasens.de/stadtradeln.