Ein Baum fiel am Sonntag kurz nach 15.30 Uhr auf die Landesstraße 486 und traf zwei Motorradfahrer. Laut Polizeimitteilung konnte der vorausfahrende Motorradfahrer einem größeren Unfall entgehen, wurde aber von Astteilen am Helm getroffen. Eine 63-jährige Motorradfahrerin hinter ihm wurde von Teilen des Baumes getroffen, stürzte und erlitt leichte Gesichtsverletzungen. Der Unfall ereignete sich aus Richtung Lemberg kommend nahe der Einmündung zu Salzwoog. Am Motorrad der Frau entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro.