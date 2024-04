Beim internationalen Saarschwimmfest in Dudweiler sicherte sich die Elena Baranava vom 1. Schwimmverein Blau-Weiß Pirmasens die Qualifikation über 50 Meter Schmetterling zur süddeutschen Meisterschaft in Ingolstadt.

Die 14-Jährige schlug nach einer 50-Meter-Langbahn nach 32,55 Sekunden an, was für sie auch eine neue persönliche Bestleistung war. Zudem gewann Baranava in ihrer Altersklasse die 200 m Lagen und erschwamm sich die Silbermedaille über 100 und 200 m Brust. „Elena hat beim Wettkampf in Neustadt noch eine Chance, um Qualizeiten zu erzielen. Hoffen wir, dass sie fit bleibt und regelmäßig trainieren kann“, sagte ihr Trainer Heiner Held.

Lohnendes Trainingslager

Insgesamt waren 13 Pirmasenser Schwimmer in Dudweiler am Start, die viele persönliche Bestleistungen erzielten: „Unser Ostertrainingslager im Plub war erfolgreich“, meinte Jugendtrainerin Mirjam Semmet.