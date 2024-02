Bei dem Futsal-Turnier landen die B-Junioren von Trainer Philip Reinhard auf Platz vier, hatten aber jede Menge Spaß.

„Wir konnten nicht an die guten Leistungen beim Verbandspokalsieg eine Woche zuvor in Eisenberg anknüpfen und mussten Lehrgeld bezahlen“, sagte JSG-Trainer Philip Reinhard. Dabei startete der U17-Überraschungsmeister des Südwestdeutschen Fußballverbands in Mülheim-Kärlich gut. Im ersten Spiel der Dreiergruppe gelang gegen den saarländischen Landesligisten DJK St. Ingbert nach Toren von Dylan Wenzel und Elias Dauenhauer ein 2:1-Sieg. Chancenlos waren die Südwestpfälzer dann allerdings gegen den Tabellenführer der Rheinlandliga-Meisterstaffel, die JSG Neitersen/Altenkirchen. „Deren Spieler waren in allem einfach schneller als wir“, kommentierte Reinhard das 0:6 gegen den späteren Turniersieger, der nun um die deutsche Meisterschaft spielt. Als Gruppenzweiter kam Lemberg aber ins Halbfinale gegen die JFG Saarschleife, startete dort mit zwei Eigentoren. Letztlich setzte es das zweite 0:6.

„Die Spielzeit betrug 20 Minuten. Nach zehn Minuten geht das dann los mit den kumulierten Fouls und den daraus resultierenden Zehnmetern“, erläutert Reinhard, wie das Spiel um Platz drei gegen Landesliga-Tabellenführer JSG Pfälzer Bergland trotz eines 2:0-Vorsprungs nach zwei Treffern von Marc Strassel noch mit 2:3 nach Verlängerung verloren ging. Reinhards Fazit fällt trotzdem positiv aus: „Es war für uns alle ein Riesenerlebnis, ein Saisonhöhepunkt, mit dem wir nicht gerechnet hatten. Es hat allen viel Spaß gemacht.“

SO SPIELTEN SIE

SV Lemberg: Kenan Ersahin - Elias Dauenhauer, Lukas Heim, Jannik Muth, Marc Strassel, Dylan Wenzel, Kevin Meurer, Finn Christmann, Lorenz Legleitner.