Nach fast 14 Jahren war am Samstag Schluss. Das „Buon Giorno“ am Exerzierplatz hat geschlossen und wird zum Eiscafé. „Das ist der schönste Platz in Pirmasens für ein Eiscafé“, zeigt sich der künftige Betreiber Erhan Ilan zuversichtlich. Jetzt steht erst mal ein Umbau an.

Lange hatten Danilo und Karin Marinello mit der Schließung gezögert. Besitzer des „Buon Giorno“ war die Tochter Laura. Die Eltern waren schon länger in Rente, arbeiteten aber immer noch im Betrieb mit. „Es hat Spaß gemacht, war aber auch viel Arbeit“, meint Karin Marinello, die noch mit dem Ausräumen der Restauranträume zu tun hat. „Die Gäste vermissen es jetzt schon“, ist Marinello auch ein bisschen traurig wegen der Schließung. Diese wurde hinausgezögert – auch weil kein geeigneter Nachfolger gefunden wurde. Im Mai 2010 hatte Danilo Marinello das Restaurant nach einjähriger Umbauzeit eröffnet. Davor war es die Luisen-Apotheke. Danilo Marinello hatte vor dem „Buon Giorno“ ein Restaurant am Alten Markt und davor das „Drebbelbrinche“ in der Höfelsgasse.

Nun folgt Aydin Ilan. Er habe sich schon länger für das „Buon Giorno“ interessiert – seit bekannt war, dass die Marinellos aufhören wollen, erzählt Karin Marinello. Für Aydin und Erhan Ilan habe sich die Übernahme des Restaurants angeboten, da es direkt gegenüber des Ilan-Grills in einem der Pavillons am Exerzierplatz liegt. Aydin Ilan hatte 1999 mit einem Döner-Imbiss am Walhalla angefangen und den nach zehn Jahren verkauft, um am Exerzierplatz zu expandieren. Zehn Mitarbeiter beschäftigt die Familie dort.

Eröffnung Anfang Mai?

Jetzt folgt das Eiscafé im früheren „Buon Giorno“. Die Lage sei für ein Eiscafé einfach gut, findet Erhan Ilan. Vor allem für die wärmere Jahreszeit mit dem Freisitz rund um den Johannesbrunnen vor der Kirche sei es eine der besten Gelegenheiten, um im Freien ein Eis zu genießen. Neben Speiseeis aus eigener Produktion sollen Kuchen und Snacks angeboten werden – genauso wie alkoholische Getränke und ein regelmäßiges Frühstück.

Davor müsse jedoch einiges investiert werden. „Wir müssen den Laden komplett neu machen. Es soll richtig modern werden“, kündigt Erhan Ilan an. Er hofft, bis zum 1. Mai eröffnen zu können. Den Schlüssel werde er Ende Februar erhalten.