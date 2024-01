Zwei leicht verletzte Autofahrer und ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls am Montag um 12.35 Uhr auf der Bundesstraße 427 zwischen den Abfahrten Neudahner Weiher und Neudahn 3. Wie die Polizei mitteilt, hatte sich zum Zeitpunkt des Unfalls auf der B 427 in Richtung Hinterweidenthal aus nicht bekannten Gründen ein Stau gebildet. Ein 37-jähriger Fahrer eines Ford S-Max hielt deshalb seinen Wagen am Stauende an und schaltete die Warnblinkanlage ein. Der 26-jährige Fahrer eines Transportes VW Crafter, der hinter dem Ford fuhr, erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Beide Autofahrer wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.